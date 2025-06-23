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«جيل ألفا».. بدء تنفيذ مشروع قومي لرياض الأطفال بقيادة صندوق تطوير التعليم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«جيل ألفا».. بدء تنفيذ مشروع قومي لرياض الأطفال بقيادة صندوق تطوير التعليم

وفد رفيع المستوى من صندوق تطوير التعليم
وفد رفيع المستوى من صندوق تطوير التعليم
ياسمين بدوي

قام وفد رفيع المستوى من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، بزيارة مركز تنمية الطفولة المبكرة والروضة النموذجية بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع «روضات جيل ألفا» كمركز تميز إقليمي في هذا المجال الحيوي.

ترأست الزيارة الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، يرافقها المهندس محمد رضا فوزي، مدير إدارة البحوث وتنمية المعرفة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، حيث تفقد الوفد البنية التحتية للمركز واطلع على الإمكانات المتوفرة، كما عقد لقاءً موسعًا مع ممثلي 11 روضة من إدارات التعليم بالسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وحدائق أكتوبر، والتي تم اختيارها بعناية كمراكز تميز تتوافر بها معايير الجودة المؤهلة لقيادة نموذج «جيل ألفا» على مستوى الجمهورية.

وشارك في اللقاء مسؤولو وزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، وتوجيه رياض الأطفال بكل من الجيزة والسادس من أكتوبر، في إطار تنسيق الجهود وبحث متطلبات التدريب وبناء القدرات، استعدادًا للانطلاق الفعلي للمشروع على الأرض، وقد تضمن الاجتماع التنسيقي مناقشة آليات تنفيذ المشروع، وتحديد أدوار الجهات المشاركة، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات التربوية الحديثة، التي تضمن بيئة تعليمية آمنة، محفزة، وشاملة للأطفال في سنواتهم الأولى.

من جانبها أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، خلال الاجتماع أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تصاعد الحاجة إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، موضحة أن مشروع «روضات جيل ألفا» ليس مجرد تأسيس روضات، بل رسم لملامح مستقبل وطن، من خلال إعداد أجيال قادرة على التفاعل مع المتغيرات العالمية، والاعتماد على الذات، والتميز في عالم المعرفة والتكنولوجيا”.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن نجاح هذا مشروع «روضات جيل ألفا» يتطلب تكاتف جميع الشركاء من مؤسسات الدولة، والجهات الأكاديمية، والمجتمع المدني، لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأطفالنا، مشددة على أن «جيل ألفا» ليس مجرد مسمى، بل هو تعبير عن رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى غرس المهارات والقيم والقدرات الرقمية والمعرفية في عقول الأطفال منذ سنواتهم الأولى، لتمكينهم من قيادة المستقبل بثقة واقتدار.

وفي ذات السياق، أشار المهندس محمد رضا فوزي، إلى أن المجلس العربي للطفولة والتنمية، باعتباره بيت خبرة عربي رائد في مجال تنمية الطفولة، يقوم بصياغة الإطار المفاهيمي لـ مشروع «روضات جيل ألفا» بما يعكس أفضل الممارسات العربية والدولية، كما تتولى أكاديمية الطفولة العربية للتدريب وتنمية القدرات إعداد الحقائب التدريبية بنظام المديولات الحديثة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في تعليم الطفولة المبكرة.

مشروع «روضات جيل ألفا»

ويُعد مشروع «روضات جيل ألفا» أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد أجيال من الأطفال المصريين يمتلكون أدوات المستقبل، عبر منظومة تعليمية عصرية تركز على بناء المهارات، وتشجيع الإبداع، وتحفيز التعلّم مدى الحياة.

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