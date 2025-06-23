هل يرحل ريبيرو عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية.. رد ناري من شوبير

رد الإعلامي أحمد شوبير ، على الحديث عن رحيل ريبيرو بعد كأس العالم للأندية.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: ''الحديث عن رحيل ريبيرو بعد كأس العالم للأندية مرفوض جملة وتفصيلا''.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن سبب تسوق لاعبي الأهلي في أمريكا قبل مباراة بورتو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و قال شوبير : ''ريبيرو شعر بوجود حالة من الملل وحالتهم النفسية سيئة، فسمح للاعيبة بالتسوق لمدة 4 ساعات، والبعض لم يغادر الفندق، الدنيا قامت ومقعدتش على إيه؟ هو في إيه؟، النفس هيفضل محسوب على اللاعيبة، ده ممنوع عنهم الضحك حتى!''.



ويواصل النادي الأهلي استعداداته الحاسمة لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو 2025، على استاد "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي، وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء لا بديل فيه للمارد الأحمر عن الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي.

موقف الفريقين قبل الجولة الأخيرة

الأهلي يدخل اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين، إذ تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف بورتو الذي يمتلك نفس الرصيد.