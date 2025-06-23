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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تحذر من إغلاق هرمز: أزمة اقتصادية كبرى تلوح في الأفق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الإثنين، من أن أي تحرك إيراني لإغلاق مضيق هرمز قد يشعل أزمة اقتصادية عالمية، داعياً الصين إلى التدخل لثني طهران عن اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أشار روبيو إلى اعتماد الصين الكبير على المضيق في تأمين وارداتها النفطية، ما يمنحها نفوذاً يمكن أن تستخدمه لإقناع إيران بعدم التصعيد. 

واعتبر أن إغلاق هرمز سيكون "خطأً استراتيجياً جسيماً" و"انتحاراً اقتصادياً" بالنسبة لإيران، مؤكداً أن واشنطن تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الوضع، لكنه شدد على أن المواجهة المحتملة لا تخص الولايات المتحدة وحدها، بل تستدعي تحركاً دولياً أوسع.

من جانبه، صرح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أن القواعد العسكرية التي انطلقت منها الهجمات الأميركية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية، باتت "أهدافاً مشروعة"، ما يعكس تصعيداً في اللهجة الإيرانية.

وفي سياق متصل، أدانت الصين وروسيا إلى جانب عدد من الدول العربية الضربات الأميركية، محذّرين من أنها تؤجج التوتر في المنطقة. كما نددت كوريا الشمالية بالهجمات، ووصفتها بانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، محملة إسرائيل مسؤولية تصاعد التوتر الإقليمي بسبب ما وصفته بـ"الاستفزازات المتهورة".

ماركو روبيو إيران إغلاق مضيق هرمز الصين أزمة اقتصادية عالمية

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