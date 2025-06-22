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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: إغلاق الإيرانيين لمضيق هرمز خطأ فاضح

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
محمد عبد المعز

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدولة الإيرانية من الإقدام على إغلاق مضيق هرمز على تصاعد وتيرة التوترات العسكرية مع إسرائيل وقال روبيو لفوكس نيوز الأمريكية.

بإنه يجب على الحكومة الصينية التحدث مع الإيرانيين لإنه تمر منه معظم شحنات النفط للصين،وكذلك شحناتها التجارية،وأضاف روبيو بإن الإيرانيين سيرتكبون خطأ فاضح حالة إغلاق المضيق ذلك عقب إعلان البرلمان الموافقة على إغلاق مضيق هرمز مع انتظار موافقة الجهات الأمنية الإيرانية.

ونوه روبيو بإن أمريكا لم تحارب الدولة الإيرانية،ولا الشعب الإيراني بل سعت واشنطن لجعل إيران تتخلى عن أحلامها النووية.

في إتجاه آخر ندد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالهجوم العسكري الأمريكي على إيران خلال الحرب الإسرائيلية ضدها،وخرج بزشكيان في احتجاجات مع الشعب الإيراني لمواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إغلاق مضيق هرمز خطأ فاضح

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