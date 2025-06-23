تفاصيل الخطة الأمريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.. فيديو

كشف الفريق ركن الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس أركان الجيش الأردني سابقًا، عن ملامح الخطة الأمريكية الإسرائيلية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.

وقال الفريق قاصد محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحرب الحالية لم تبدأ بسبب غزة أو المقاومة كما يُروج، بل هي جزء من مشروع أكبر مرتبط بالتوازنات العالمية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى لمنع تمدد النفوذ الصيني في الشرق الأوسط، وتعمل على إعادة ترتيب المنطقة عبر أدواتها، وعلى رأسها إسرائيل.

وأكد أن إسرائيل لا تخفي أهدافها، وتسعى إلى شرق أوسط جديد تُعاد صياغته بمقاييس صهيونية، معتبرًا أن ما يحدث من عدوان على إيران هو امتداد لهذا المشروع، والذي يحظى بدعم مباشر من إدارة ترامب والمحافظين اليمينيين في الغرب.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب عاد في ولايته الجديدة بنفس المشروع الذي بدأه سابقًا، لكن هذه المرة بنبرة أكثر عدوانية تجاه دول المنطقة، مؤكدًا أن ما يجري في إيران يكشف عن نوايا واضحة لإعادة رسم خرائط المنطقة بما يخدم أطماع أمريكا وإسرائيل.

