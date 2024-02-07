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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا مستعدة لفعل أي شيء لحماية دولة الاحتلال

غزة
غزة

قال السفر رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية شريك فعال في الحرب على قطاع غزة، خاصة وأن أمريكا قامت بتوفير غطاء عسكري وسياسي واقتصادي لدولة الاحتلال، وقرار وقف الاحتلال مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. 


 وتابع السفير، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء أن  قطاع غزة تحول إلى خرابة، ولكن إسرائيل أيضًا تعاني من أزمة نازحين وفُرقة في الداخل، وأزمة اقتصادية بسبب الحرب على قطاع غزة.


وأضاف أن  الولايات المتحدة تحدثت بأنها ستعترف بالدولة الفلسطينية آخر هذا العام، دون تحديد تصور لهذه الدولة، وكأن القضية الفلسطينية تبدأ من فراغ،  وربما لم تسمع أمريكا بان فلسطين مراقب في الامم المتحدة، مشيرًا إلى أن أمريكا مستعدة لفعل أي شيء لحماية دولة الاحتلال، فهي تطالب بمنع التصعيد، وفي نفس الوقت تقوم بحماية الاحتلال بكل السبل وهو قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة.


  ولفت إلى أن الولايات المتحدة كانت تتفق مع دولة الاحتلال على ضرورة القضاء على حماس، ولكها اقتنعت مؤخرًا بأن حماس ليست عبارة عن مجموعة من الأفراد، ولكنها عبارة عن فكر  مترسخ في قطاع غزة والضفة الغربية.

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