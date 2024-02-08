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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر تفاصيل برنامج التأهيل الذهني والبدني للناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الثانية" 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الثانية"  ، تتم على مدار3 أيام .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن  الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الثانية"  تتناول ما يلي :

  • في اليوم الأول : تكون الموضوعات التدريبية عن تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية
  • في اليوم الثاني : تضمن الموضوعات التدريبية الاعداد الذهنى و البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين
  • في اليوم الثالث : تتضمن الموضوعات التدريبية ، التدريب على مهارات الاتصال والتواصل الفعال وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم والمحاكاة واجتياز المقابلات الشخصية.

وكان قد أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حوارًا مع المتدربين حول المواد التدريبية التي يتلقونها، كما ناقشهم حول كيفية استفادتهم من التدريب وأهميته، حيث أشاد المتدربون بالمواد التدريبية، والاستفادة من موضوعات التدريبات المختلفة سواء التربوية أو الذهنية والبدنية، فى كيفية العمل على التخطيط للمستقبل، وتطوير العمل فى المدرسة، والتركيز على الأنشطة التربوية المختلفة، والتركيز على المتعلم، وتفاعل الطلاب، والاعتماد على النفس، والتعلم المستمر، إلى جانب ربط العملية التعليمية بالواقع التعليمي، وربط التكنولوجيا بالتعليم، بما يؤهل لسوق العمل.

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الصورة القديمة للمعلم تغيرت، فلم يعد المعلم دوره ملقنًا للمعلومات، بل يجب أن يمتلك المهارات ويواكب التعليم المنتج للمعرفة، متمنيًا التوفيق لجميع المتدربين واجتيازهم للتدريب. 

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ننشر تفاصيل برنامج التأهيل الذهني والبدني للناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"


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