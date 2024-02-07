اللواء أحمد العوضي: قرارات الرئيس إنسانية وتاريخية أدخلت السرور على المصريين

وجه اللواء احمد العوضي رئيس لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ونائب رئيس حزب حماة الوطن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه اقرار اكبر حزمة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر.

ووصف العوضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة والذي يذاع على قناة اي تي سي القرارات بالإنسانية التاريخية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واكد العوضي ان جزمة الحماية الاجتماعية التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعثت البهجة والسرور لكل المصريين وخففت الاعباء الاقتصادية عن كاهل الشعب.