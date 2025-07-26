ترقية اللواء إبراهيم ملك حكمدار القاهرة مساعدا لقطاع السياحة

أعلنت وزارة الداخلية عن ترقية اللواء إبراهيم ملك، حكمدار القاهرة، ليُعين مساعدًا لقطاع السياحة في وزارة الداخلية، وذلك ضمن حركة التنقلات والترقيات الجديدة التي شملت عددًا من الضباط.

اللواء إبراهيم ملك، الذي تميز في مسيرته الأمنية بتوليه العديد من المناصب الهامة داخل جهاز الشرطة، يتمتع بخبرة واسعة في مجال الأمن، وهو من أبرز القيادات التي أثبتت كفاءتها في حفظ الأمن العام بالعاصمة القاهرة.

وكان اللواء إبراهيم قد شغل عدة مناصب في مجال الأمن، أبرزها حكمدار القاهرة، حيث تولى المسؤولية عن العديد من الملفات الأمنية الهامة في المدينة، وعُرف بقدرته الفائقة على التعامل مع القضايا الأمنية الكبيرة والتحديات الطارئة.

ترقيته إلى مساعد لقطاع السياحة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمني في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية إلى تأمين المناطق السياحية في مصر بشكل أكبر، خاصة في ظل تطور قطاع السياحة في البلاد.

جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني .

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى :

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز . • مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والوظيفى ووصولاً لأعلى مُعدلات الأداء الشرطى المُحترف.

- • لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .

• لواء / خالد عبدالحميد السيد متولى – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

• لواء / عصام محمد العزب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى

. • لواء / محمد صلاح محمد محمد – مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

• لواء / مفيد محمد مفيد السيد – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة. •

لواء / طارق راشد محمد محفوظ – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .

• لواء / سامح قايد محمود الحميلى – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة

. • لواء / طارق محمد السعيد شعلان – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة.

لواء / عبدالوهاب عبد الرحيم عبدالوهاب الشيخ – مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

• لواء / منال عاطف فتح الله إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

لواء / عمر حلمى محمد يوسف – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى .

• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مدير أمن أسوان .

• لواء / حسن على عطيه محمود – مدير أمن الأسكندرية . • لواء / صبرى صالح عزب إسماعيل – مدير أمن سوهاج

. • لواء / أمجد أنور ميساك هارون – مدير الإدارة العامة للمرور . • لواء / محمد عبدالوهاب سليمان راضى – مدير أمن شمال سيناء .

• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مدير أمن الدقهلية .

• لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن البحر الأحمر .

• لواء / عمرو رؤوف زكى عبدالرازق – مدير أمن الشرقية .

• لواء / عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص – مدير أمن القليوبية .

• لواء / حاتم محمد عبدالعزيز حداد – مدير أمن مطروح

. • لواء / مصطفى إبراهيم السيد أبو السعود – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة

. • لواء / محمد عبدالله محمود عبدالله – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة. •

لواء / تامر حسن على الموافى– مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.