تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مديرًا لمباحث العاصمة

حركة تنقلات الشرطة 2025 والتي تضمنت تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مدير للإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تدرج اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة، في العديد من المناصب في المباحث بالقاهرة، وتولى رئيس مباحث البساتين ومدينة نصر، وأيضا مديرا لعمليات القاهرة ومديرا للمباحث الجنائية في القاهرة، ثم أخيرا مدير للمباحث في العاصمة.

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2025، في واحدة من أبرز الحركات التي شهدتها الوزارة في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحديث المنظومة الأمنية بكافة قطاعاتها، وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة.

وقد تضمنت حركة الشرطة 2025 ترقية ونقل عدد كبير من القيادات والضباط، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في بناء جهاز أمني عصري متكامل.

جاءت حركة الشرطة 2025 لتترجم سياسة الوزارة الرامية إلى تطوير الأداء، ورفع معدلات الكفاءة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط، في إطار خطة شاملة تعتمد على معايير دقيقة وموضوعية، تستند إلى تقارير الأداء والانضباط والسجل الوظيفي لكل ضابط.

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2025، في واحدة من أبرز الحركات التي شهدتها الوزارة في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحديث المنظومة الأمنية بكافة قطاعاتها، وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة.

وقد تضمنت حركة الشرطة 2025 ترقية ونقل عدد كبير من القيادات والضباط، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في بناء جهاز أمني عصري متكامل.

جاءت حركة الشرطة 2025 لتترجم سياسة الوزارة الرامية إلى تطوير الأداء، ورفع معدلات الكفاءة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط، في إطار خطة شاملة تعتمد على معايير دقيقة وموضوعية، تستند إلى تقارير الأداء والانضباط والسجل الوظيفي لكل ضابط.

وشملت الحركة تغييرات جوهرية في العديد من القطاعات الشرطية، مع الحرص على الدفع بقيادات شبابية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى.

حركة تنقلات الشرطة اليوم بالاسماء 2025

• لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط .

• لواء / شريف رءوف زكى عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

• لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .

• لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .

• لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة .

• لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

• لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة .

• لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .

• لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

• لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية .

• لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب .

• لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى .

• لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة .

• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية .

• لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية .

• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية .

• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية .

• لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى .

• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا .

• لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للإنتخابات العامة .

• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية .

• لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان .

• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا .

• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر .

• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد .

• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية .

• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية .