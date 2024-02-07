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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المالية: الرئيس يهدي المواطنين 180 مليار جنيه لمواجهة الغلاء

وزارة المالية
وزارة المالية

قال محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية للموازنة العامة، إن الهدف من  قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم  تخفيف عبء موجة الغلاء على المواطنين.

وأوضح محمد عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع  برنامج “مساء دى ام سى” المذاع عبر قناة  “دى ام سى” أن الرئيس السيسى قرر رفع الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة وبالتبعية جميع المستويات بالنسبة لموظفي الحكومة.

وأضاف مستشار وزير المالية للموازنة العامة أن تكلفة قرارات الرئيس تقدر ب 180 مليار جنيه، وستطبق القرارات بداية من شهر مارس.

قرارات الرئيس

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".

وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

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