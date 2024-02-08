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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة عجمان تشارك في فعاليات أسبوع الابتكار

صدى البلد

تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان، في فعاليات أسبوع الابتكار في الإمارة ضمن شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2024"، بمجموعة من الفعاليات المتنوعة من ورش العمل المتخصصة والخدمات النوعية المبتكرة والتي توفر قيمة مُضافة لأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص.

وقال سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان: شهر الإمارات للابتكار قاعدة مستدامة لإطلاق مشاريع ومبادرات نوعية داعمة لمسيرة التنمية الشاملة وتحقيق التقدم والازدهار وتحسين جودة الحياة، ويمثل شهر الابتكار ـ الإمارات تبتكر 2024 فرصة قيمة لتعزيز ثقافة الابداع والابتكار والتفكير الاستثنائي لدى الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص وكذلك على مستوى أفراد المجتمع.

وأضاف الشامسي، أن غرفة عجمان وعلى مدار أسبوع الابتكار في عجمان من تاريخ 8 إلى 14 فبراير 2024 ستقوم بتنظيم مجموعة من الورش المتخصصة في "الذكاء الاصطناعي والريادة والابتكار، وحكومة المستقبل" بالإضافة إلى الإعلان عن أحدث خدمات ومبادرات الغرفة.

الإبداع والابتكار الجهات الحكومية التنمية الشاملة الذكاء الاصطناعي الريادة والابتكار الخدمات النوعية

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