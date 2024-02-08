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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية للمنظومة القومية للبنية المعلوماتية المكانية NSDI بالأقصر

صدى البلد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم تنظيم دورة تدريبية للمنظومة القومية للبنية المعلوماتية المكانية NSDI  بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمستشار  مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وأحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للنظم والمعلومات والتحول الرقمي، وصلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر 
و بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المساحة العسكرية). 

 

 وذلك لتحميلها وتطبيقها على خريطة الأساس والعمل من خلال المنظومة القومية للبنية المعلوماتية المكانية NSDI (منصة مكانك).

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وذلك بمشاركة مسئولي محافظة “بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان”، وذلك بحضور مسئولي الدورة التدريبية برئاسة مدير المشروع المهندس محمد حمدي كامل، ومسئولي منصة “مكانك” المهندس وليد محمد حسين، مسئول التدريب بالوحدة، والمهندس عبدالعزيز علي فرج، المنسق العام، وهالة سمير عبد السلام، الأمانة الفنية، وعلياء علي محمد الشامي، المنسق الإداري للمديريات.

الأقصر التحول الرقمي التخطيط والتنمية الاقتصادية الهندسية للقوات المسلحة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر مهرجان السينما الأفريقية محافظة الاقصر

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