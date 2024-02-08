إزالة حالة تعدٍ على مساحة 31 فدانا ضمن الموجة 22 بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة حالة تعدٍ تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية على مساحة ٣١ فدانا و٢٢ قيراطا و١٤ سهما.

وأشارت محافظ دمياط، إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ ٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيقا تاما بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى.

ونوه بأنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.