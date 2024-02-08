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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدرب المساعد للزمالك: استفدنا من خوض مباراتين وديتين للتعرف على مستوى اللاعبين

صدى البلد

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني استفاد من خوض مباراتين وديتين أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وقال مجدي في تصريحاته للموقع الرسمي إن الفريق استفاد اليوم من مواجهتي فرق الشباب بالنادي اليوم، وتم مشاهدة جميع اللاعبين من قبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأضاف أن الجهاز الفني كان يرغب في مشاهدة جميع اللاعبين اليوم داخل الملعب، مشيرا إلى أن المستوى الفني كان جيد للغاية.

وشدد على أن المدير الفني كان يهدف للوقوف على مستوى لاعبي فرق الشباب بالنادي، موضحا أن الهدف من المباراتين هو تجربة جميع اللاعبين وليس النتيجة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته قبل لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحمد مجدى الدوري الممتاز جوزية جوميز كرة القدم بنادي الزمالك فترة التوقف الدولي نادي الزمالك

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