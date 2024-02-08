بنك ABC يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب

وقّع بنك ABC بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب؛ لدعم أهداف المؤسسة في دعم القطاع الصحي من خلال إنشاء عيادة خارجية بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في القاهرة.



ووقع من جانب بنك ABC عمرو ثروت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ABC ومن جانب مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب دينا الجزار نائب الرئيس لشئون التنمية وجمع التبرعات، وحضر حفل التوقيع الذي أقيم بالمقر الرئيسي للبنك ربيع حلبي رئيس العمليات التنفيذي ببنك ABC وعدد من الإدارة العليا لبنك ABC وممثلون عن المؤسسة بجانب فريق عمل التنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

وفي هذا الاطار علق عمرو ثروت العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك ABC قائلاً:" لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو في السوق المصري حيث لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دور فعال في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه و لذلك منذ أن أتممنا الاندماج القانوني أوائل العام الماضي جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا ؛ واستطعنا من خلال عدة شراكات مع مؤسسات فاعلة في المجتمع أن نحقق أهدافنا في دعم قطاعي الصحة و التعليم لما لهما من أثر بالغ على جودة حياة المواطن وزيادة طاقته الإنتاجية وقدرته على أن يساهم بشكل فعال في نمو وتطور المجتمع الذي يعيش فيه."

وأضاف "نحن سعداء اليوم بشراكتنا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لما لها من الخبرة الطويلة في تقديم الرعاية الصحية للأطفال مرضى القلب ومنحهم الفرصة ليستأنفوا حياتهم بشكل طبيعي فقد توحدنا على هدف مشترك وهو النهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال دعم وصول الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء الأطفال ومساندتهم لنساهم معاً في توفير حياة أفضل للجميع".

ومن جانبها علقت دينا الجزار نائب الرئيس لشؤون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب أمراض و أبحاث القلب قائلة: "نحن فخورون بالتعاون مع البنك ونوجه له جزيل الشكر على دعمه القوي للمؤسسة، حيث أن هذه المساهمات تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لتقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى من الكفاءة، ودعم البحث والتطوير في مجال أمراض القلب، كما أنها تعزز قدرتنا على مواصلة مهمتنا في العمل على استكمال إنشاءات مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في القاهرة، الذي سيكون مركزًا للابتكار والعلاج والبحث العلمي، وسيوفر رعاية متميزة للمرضى في كل أنحاء المنطقة."

من الجدير بالذكر أن بنك ABC قام خلال الفترة الماضية منذ إتمام الاندماج القانوني بعدة شراكات مع عدة مؤسسات مرموقة تعمل على تقديم الدعم للمجتمع في كل من مجالي الصحة و التعليم وكان اخرها مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإطلاق مشروع "بناء القدرات التكنولوجية بالمدارس المجتمعية"، الذي يهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية في 60 مدرسة مجتمعية، بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وذلك من خلال تزويد هذه المدارس بالأجهزة التكنولوجية اللازمة، بالإضافة إلى بناء قدرات المعلمات من أجل تعزيز المعارف والمهارات التي تمكنهن من استخدام الأجهزة التكنولوجية بفاعلية لتيسير العملية التعليمية.