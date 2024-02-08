عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط خامات مجهولة المصدر داخل أحد مصانع الحلويات

ضبط خامات مجهولة
ضبط خامات مجهولة المصدر بأحد مصانع الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع و الخامات المستخدمة في التصنيع، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط و متابعة المصانع وضبط الغش التجاري.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له باكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة بحملات على نطاق المحافظة.

بطولة المدارس الرياضية.. طلاب الإسكندرية يفوزون بالمركز الأول في السلة واليد والقوى

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط مصنع حلويات بحيازته خامات بدون فواتير دالة على الحيازة ومجهولة المصدر وتم تحريز ٢٨ شيكارة سكر زنه الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، و٢٦ شيكارة دقيق زنه الشيكارة الواحدة  ٥٠ كجم تقريبا استخراج  ٧٢، و٣٥ شيكارة سميد  زنه الشيكارة الواحدة ٤٩.٨٧ كجم تقريبا، و٤٩ كرتونة بندق مقشر زنة الكرتونة الواحدة  ١٠ كجم، و١٢٤ علبة سمن  وزن العلبة الواحدة ١١كجم، و٦٠ علبة سمن وزن العلبة الواحده ١٦ كجم، و٢١ علبة سمن جاموسى وزن العلبة الواحدة ٢٠ كجم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

الاسكندرية مديرية التموين التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في السياحة.. تفاصيل

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول لأول مرة بعد العودة من الإصابة

طريقة استخراج شهادة بيانات السيارة 2024

أول رد من جيش الاحتلال على هجوم منطقة النبطية جنوب لبنان

دعاء الأشهر الحرم.. اللهم لا تحرمنا من فعل الطاعات في الأيام المباركات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص

فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

مكشوف الضهر.. إنجي علي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ