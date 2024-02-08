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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطولة المدارس الرياضية.. طلاب الإسكندرية يفوزون بالمركز الأول في السلة واليد والقوى

طلاب الإسكندرية على
طلاب الإسكندرية على منصات التتويج في بطولة الجمهورية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم حصد تعليم الإسكندرية لكأس بطولة المدارس الرياضية 2024 على مستوى الجمهورية التي أقيمت في محافظة الوادي الجديد تحت شعار ( نبني بطل … نحقق أمل ) بتنظيم وإشراف الدكتورة منى يحيى مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية، وذلك بفوز مدرسة كليوباترا الرياضية بالإسكندرية بالمركز الأول جمهوري فى كرة السلة والأول جمهوري في كرة اليد والأول جمهوري في ألعاب القوى.

 

شارك في البطولة 700 لاعب ولاعبة من 22 مدرسة رياضية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - بني سويف - الفيوم - سوهاج - أسيوط - الأقصر- المنيا - بورسعيد - المنوفية - الشرقية ) ، وتضمنت البطولة مسابقات كرة القدم - كرة السلة - كرة اليد -كرة الهوكي- الكاراتيه - المصارعة ومسابقات ألعاب القوي  100 متر عدو - 100 متر حواجز بنات ، 100 حواجز بنين وتتابع  100متر ،  - الوثب الطويل - دفع الجلة.

 

وأشاد أبوزيد بتميز مدرسة كليوباترا الرياضية بنات بإدارة شرق وتربعها على منصة تتويج البطولة مشددًا في تعليماته على تكريم بناتنا الطالبات ووسام محمود مديرة المدرسة ومدربي ومدربات ومشرفي ومشرفات الفرق المشاركة.

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وأكّد مدير المديرية أن مثل هذه المسابقات تنعكس بشكل إيجابيّ على صحّة الطالب البدنيَة والنفسيّة ، وهي عامل من العوامل المساعدة على تخطي الأزمات، فعن طريق التربية البدنية والرياضية يحدث التنفيس عن الرغبات المكبوتة وتسرب الطاقة الزائدة وفك كوابل المشكلات الناجمة عن الإحباط وعدم الأمان والعدوان، فمثلا الأنشطة الفردية تمنح التلاميذ الثقة بالنفس وقيمة الذات، وكما تمنح الأنشطة الجماعية تكوين العلاقات مع المحيط المدرسي والتفاعل الاجتماعي وتغرس روح العمل الفريقي ، والممارسة الرياضية تمنح فرصة التحكم في الانفعالات وتوازنها في تحقيق الشعور بالقبول والانتماء ، وتركز في الناحية الاجتماعيّة على تقوية روح المنافسة الاجتماعية، وتشجيع الفرد على التعاون مع الآخرين ، ومن الناحية العقليّة تسهم في بناء وتكوين شخصية الفرد عن طريق إكسابه المعرفة وبعض القيم والمفاهيم والاتجاهات التربوية ، وكذلك تحسين الوضع الاقتصادي؛ فالفرد الذي يتمتع بقوة جسميّة جيّدة تكون له الأولويّة في العمل وفي الإنتاج.

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