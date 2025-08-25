سيامة دياكون بإيبارشية مونتريال بكندا على يد الأنبا بولس

صلى نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بروسارد، بمونتريال، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الشماس أيمن مكسيموس في درجة دياكون، باسم دياكون شنودة.

كما تمت رسامة اثنين من أبناء الكنيسة ذاتها في أغنسطس وواحد في رتبة إبصالتس.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها.

كما صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة يعقوب بباوي، مركز أبو قرقاص، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة الخادم مينا خلف شماسًا في رتبة دياكون (شماس كامل)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.