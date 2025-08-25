قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سيامة دياكون بإيبارشية مونتريال بكندا على يد الأنبا بولس

ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بروسارد، بمونتريال، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الشماس أيمن مكسيموس في درجة دياكون، باسم دياكون شنودة.

كما تمت رسامة اثنين من أبناء الكنيسة ذاتها في أغنسطس وواحد في رتبة إبصالتس.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها.

كما صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة يعقوب بباوي، مركز أبو قرقاص، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة الخادم مينا خلف شماسًا في رتبة دياكون (شماس كامل)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

