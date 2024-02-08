حملة لإزالة التعديات على 26 فدانا من أملاك دولة بالخارجة

قاد إبراهيم بركة سكرتير عام محافظة الوادي الجديد المساعد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ضمن أعمال الموجة رقم 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث جرى إزالة كافة أشكال التعدى بالزراعة على مساحة 26 فدان أملاك دولة بنطاق قرية العبور التابعة لمركز الخارجة وذلك بحضور أحمد صدقى مساعد رئيس مركز الخارجة ووائل زمزمى رئيس القرية وتم إعادة الشئ لأصله وتحرر محضر بأعمال الإزالة وأحيل إلى الجهات المختصة.



من جانبه قال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة أن يجرى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة له، وذلك في اطار تنفذ توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، وكذلك بدء تنفيذ موجة التعديات ووفقا للجدول الزمني المخطط لازالة تلك التعديات.





وأضاف رئيس المركز، أنه جرى تم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية القروية ، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، وإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات ومتابعة كفاءة المعدات المستخدمة في الازالات وعمل الصيانة الدورية لها لإتمام الأعمال.