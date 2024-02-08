محافظ الوادي الجديد يشهد بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية.. ويُسلّم الكؤوس للفائزين

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ختام بطولة المدارس الرياضية، التي أقيمت بالصالة المغطاة بالخارجة واستضافتها المحافظة في الفترة من ٥ حتى ٨ فبراير الجاري، بمشاركة ٧٠٠ طالب من ٢٢ مدرسة على مستوى الجمهورية تحت شعار (نبني بطل - نحقق أمل)، وذلك بحضور الدكتورة منى يحي مستشار وزير التربية والتعليم لمادة التربية الرياضية والعسكرية، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ أجريت المباريات النهائية بين الفرق المتنافسة، وتم تتويج الفرق الفائزة واختيار أفضل مدرب وأفضل لاعب بالإضافة لهداف البطولة، وقام المحافظ بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين مهنئًا إياهم، كما قدّم الترحيب للضيوف الوافدين متمنيًا لهم إقامة طيبة على أرض الوادي الجديد.