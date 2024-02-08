الشركة القابضة: مافيش فواتير كهرباء غلط.. وبرنامج الإصدار الموحد يحل المشكلة

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بتطبيق برنامج الإصدار الموحد للقضاء على أخطاء فواتير الكهرباء وسرقة التيار .

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن برنامج الإصدار الموحد تم تنفيذه بالتنسيق مع شركة النظم والمعلومات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة "شعاع" للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، لافتًا إلى أن جميع شركات التوزيع التابعة للقابضة ستقوم بتعميم البرنامج مع بداية فواتير الكهرباء عن شهر مارس المقبل.





مميزات الإصدار الموحد



1- برنامج الإصدار الموحد سيقضى نهائيًّا على أخطاء المحاسبة التي تتسبب في إصدار فاتورة غير دقيقة في بعض الأوقات.

2- تطوير منظومة إصدار فواتير الاستهلاك بشكل مستمر.

3- القضاء نهائيًّا على أخطاء الفواتير بنسبة 100%.

4- الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة والبرامج الإلكترونية في منظومة إصدار الفواتير.

5-- انخفاض معدل الشكاوى من أخطاء الفواتير.

6- البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تعتمد عليها شركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، لها دور كبير في إصدار فاتورة معبرة عن استهلاك فعلي للمواطن نتيجة دقة القراءة.

7- تقليل نسب الفقد بالشركات للإبلاغ عن أي مخالفات أو سرقات تيار كهربائي.

يذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعي دائما إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمي لجميع أعمال المشروعات التي يقوم بها القطاع لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.