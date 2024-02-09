كل ما لا تعرفه عن أنواع القولون العصبي

يعاني الكثير من مرض القولون العصبي وقدم استشاري الأمراض الباطنية د حسام الدين نصر علي صفحته بالفيسبوك اسباب وانواع اضطرابات القولون العصبي

ما هي أنواع اضطرابات القولون ؟؟

تشير اضطرابات القولون إلى مجموعة متنوعة من الحالات الطبية التي تؤثر على الأمعاء الغليظة (القولون). تشمل بعض اضطرابات القولون الشائعة ما يلي:

1. مرض التهاب الأمعاء (IBD):

مرض التهاب الأمعاء هو حالة التهابية مزمنة تؤثر على بطانة الجهاز الهضمي. ويشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

2. متلازمة القولون العصبي (IBS): القولون العصبي هو اضطراب وظيفي يؤثر على طريقة عمل القولون، ويسبب أعراضًا مثل آلام البطن والانتفاخ وتغيرات في عادات الأمعاء.

3. سرطان القولون والمستقيم:

سرطان القولون والمستقيم هو نوع من السرطان الذي يتطور في القولون أو المستقيم. وهو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة والعالم.

4. التهاب الرتج او نتؤات القولون:

التهاب الرتج هو حالة تتشكل فيها أكياس صغيرة (رتج) في القولون وتصاب بالعدوى أو الالتهاب.

5. البواسير:

البواسير هي أوردة منتفخة في المستقيم أو فتحة الشرج والتي يمكن أن تسبب الألم والحكة والنزيف.

6. الأورام الحميدة او اللحميات:

لحميات القولون هي نمو يمكن أن يتطور في بطانة القولون. في حين أن معظم الأورام الحميدة ليست سرطانية، إلا أن بعضها يمكن أن يصبح سرطانيًا بمرور الوقت.

يعتمد علاج اضطرابات القولون على الحالة المحددة وقد يشمل الأدوية أو تغيير نمط الحياة أو الجراحة. من المهم طلب العناية الطبية إذا واجهت أي أعراض أو تغيرات في عادات الأمعاء ويفضل عمل منظار قولوني للتشخيص.

