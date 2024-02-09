عاجل
أخبار التعليم.. كوكب الحب والجمال يظهر في سماء مصر ورابط تعلم اللغات لطلاب جامعة حلوان أخبار التكنولوجيا|اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية.. واتساب يكسر الحواجز بـ تغيير ثوري مع تيليجرام نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق بعد قرارات الرئيس بزيادة المرتبات.. بكري: السيسي يشعر بمعاناة المصريين.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين.. أخبار التوك شو بشرى سارة من البنك المركزي بشأن معدلات التضخم في مصر.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | هبوط مفاجئ في أسعار الذهب .. الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات .. تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب .. جوتيريش: رفح تحت تهديد خطير

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

تزامن انخفاض أسعار الذهب في مصر مع الضربات الأمنية لتجار الدولار بالسوق السوداء وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء بأكثر من 15 جنيها دفعة واحدة.

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

متحدث الرئاسة: الدولة تولي أهمية للإنتاج المحلي وتحسين حياة المواطن

كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

الحكومة: جهود حثيثة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل كل جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

شقيق مريم مجدي يكشف لـ"صدى البلد" عن تفاصيل اختفائها في ظروف غامضة

مريم مجدي، سيدة تزوجت من رجل مصري لديه الجنسية السويسرية، وأنجبت منه فتاتين فاطمة 8 سنوات وخديجة 6 سنوات، و بسبب الخلافات بينهم قررا الانفصال، حاولوا أن تفضل البنتين بحضانة والدها. كشف محمد مجدي، شقيق مريم لـ صدى البلد أن الخلافات بين مريم وطليقها، بدأت بسبب حضانة الفتيات

انفراد.. شقيقة متهم رئيسي في رشوة قيادات وزارة التموين تكشف كواليس القبض عليه

روت شقيقة أحد المتهمين في قضية رشوة التموين ، تفاصيل القبض على أخيها بتهمة الفساد والتربح. وقالت: “أخويا اتحبس في قضية فساد وتربح وأخويا خريج 2021 ومتعين باليومية وشغال مدخل بيانات، وبياخد الورق من المدير بتاعه ومالوش في حاجة وأحنا 3 بنات وهو اللي بيعولنا ووالدي متوفي”.

فيفا يكشف مدى إمكانية إشهار البطاقة الزرقاء في الملاعب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إمكانية تطبيق اشهار البطاقة الزرقاء في الملاعب خلال المباريات

لأول مرة ..الكومي يكشف كواليس رحيل فيتوريا واختيار حسام حسن لمنتخب مصر

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أسرار لأول مرة عن كواليس رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، واختيار حسام حسن لقيادة منتخب مصر. وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»

مليار جنيه.. محامية تكشف تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب من قبل بلوجر شهيرة

كشفت نهى الجندي محامية ضحايا تعرضوا للنصب من بلوجر شهيرة تفاصيل جديدة

ليس لها علاقة التعويم.. أحمد موسى: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية ولصالح المواطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل، تصب لصالح المواطن، نافيًا وجود علاقة لها بالتعويم.

جوتيريش: رفح في جنوب غزة تحت تهديد خطير

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن رفح "تحت تهديد خطير"، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان غزة "محشورون"

بوتين : غزو بولندا أو لاتفيا غير وارد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبثّت الخميس، إنه من غير الوارد أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشدّداً أنّه ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

الجيش الأمريكي: نفذنا 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، تنفيذ 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين، الخميس.

بايدن: ردّ إسرائيل على هجوم حماس مبالغ فيه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن رد إسرائيل في غزة على هجوم حماس في 7 أكتوبر مبالغ فيه ، مضيفاً أنه يضغط بقوة من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع.

 

ملف الأخبار يوم الجمعة صدى البلد الأرصاد أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

موضوعات متعلقة

الحكومة: جهود حثيثة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

اخبار مصر| الحكومة توافق على حزمة الحماية الاجتماعية.. انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

اخبار مصر على مدار 24ساعة|السيسي يقر رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه

منتدى ريادة الأعمال والتحول الرقمي.. لقاء لعرض نماذج النجاح ودعم الاقتصاد

حدث ليلاً|زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب اليابان.. شبورة صباحية على أغلب الأنحاء.. وزير الشباب والرياضة يوجّه رسالة إلى حسام حسن

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. إقبال تاريخي يُتوج النسخة الـ55 بِخمسة ملايين زائر

أخبار مصر على مدار 24 ساعة| الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب.. انفراجة في أزمة السكر

الدكتورة علا عبد المنعم تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ "استعمال طبيب"

ترشيحاتنا

مياه الشرب: انقطاع الخدمة عن 13 منطقة لمدة 14 ساعة

حدث ليلا | هبوط مفاجئ في أسعار الذهب .. الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات .. تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب .. جوتيريش: رفح تحت تهديد خطير

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الحبس وغرامة 5000 جنيه.. احذر تعريض حياة كبار السن للخطر

مفاجآت مبادرة كلنا واحد للمصريين

لمدة شهر.. تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لميدان المحور المركزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

طويلة ومكشوفة.. إطلالات مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا

بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ