حدث ليلا | هبوط مفاجئ في أسعار الذهب .. الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات .. تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب .. جوتيريش: رفح تحت تهديد خطير

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء
تزامن انخفاض أسعار الذهب في مصر مع الضربات الأمنية لتجار الدولار بالسوق السوداء وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء بأكثر من 15 جنيها دفعة واحدة.
الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب
كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة
متحدث الرئاسة: الدولة تولي أهمية للإنتاج المحلي وتحسين حياة المواطن
كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.
الحكومة: جهود حثيثة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل كل جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
شقيق مريم مجدي يكشف لـ"صدى البلد" عن تفاصيل اختفائها في ظروف غامضة
مريم مجدي، سيدة تزوجت من رجل مصري لديه الجنسية السويسرية، وأنجبت منه فتاتين فاطمة 8 سنوات وخديجة 6 سنوات، و بسبب الخلافات بينهم قررا الانفصال، حاولوا أن تفضل البنتين بحضانة والدها. كشف محمد مجدي، شقيق مريم لـ صدى البلد أن الخلافات بين مريم وطليقها، بدأت بسبب حضانة الفتيات
انفراد.. شقيقة متهم رئيسي في رشوة قيادات وزارة التموين تكشف كواليس القبض عليه
روت شقيقة أحد المتهمين في قضية رشوة التموين ، تفاصيل القبض على أخيها بتهمة الفساد والتربح. وقالت: “أخويا اتحبس في قضية فساد وتربح وأخويا خريج 2021 ومتعين باليومية وشغال مدخل بيانات، وبياخد الورق من المدير بتاعه ومالوش في حاجة وأحنا 3 بنات وهو اللي بيعولنا ووالدي متوفي”.
فيفا يكشف مدى إمكانية إشهار البطاقة الزرقاء في الملاعب
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إمكانية تطبيق اشهار البطاقة الزرقاء في الملاعب خلال المباريات
لأول مرة ..الكومي يكشف كواليس رحيل فيتوريا واختيار حسام حسن لمنتخب مصر
كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أسرار لأول مرة عن كواليس رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، واختيار حسام حسن لقيادة منتخب مصر. وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»
مليار جنيه.. محامية تكشف تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب من قبل بلوجر شهيرة
كشفت نهى الجندي محامية ضحايا تعرضوا للنصب من بلوجر شهيرة تفاصيل جديدة
ليس لها علاقة التعويم.. أحمد موسى: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية ولصالح المواطن
قال الإعلامي أحمد موسى، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل، تصب لصالح المواطن، نافيًا وجود علاقة لها بالتعويم.
جوتيريش: رفح في جنوب غزة تحت تهديد خطير
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن رفح "تحت تهديد خطير"، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان غزة "محشورون"
بوتين : غزو بولندا أو لاتفيا غير وارد
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبثّت الخميس، إنه من غير الوارد أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشدّداً أنّه ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.
الجيش الأمريكي: نفذنا 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، تنفيذ 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين، الخميس.
بايدن: ردّ إسرائيل على هجوم حماس مبالغ فيه
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن رد إسرائيل في غزة على هجوم حماس في 7 أكتوبر مبالغ فيه ، مضيفاً أنه يضغط بقوة من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع.