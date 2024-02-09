حدث ليلا | هبوط مفاجئ في أسعار الذهب .. الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات .. تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب .. جوتيريش: رفح تحت تهديد خطير

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تزامن انخفاض أسعار الذهب في مصر مع الضربات الأمنية لتجار الدولار بالسوق السوداء وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء بأكثر من 15 جنيها دفعة واحدة.

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل كل جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

مريم مجدي، سيدة تزوجت من رجل مصري لديه الجنسية السويسرية، وأنجبت منه فتاتين فاطمة 8 سنوات وخديجة 6 سنوات، و بسبب الخلافات بينهم قررا الانفصال، حاولوا أن تفضل البنتين بحضانة والدها. كشف محمد مجدي، شقيق مريم لـ صدى البلد أن الخلافات بين مريم وطليقها، بدأت بسبب حضانة الفتيات

روت شقيقة أحد المتهمين في قضية رشوة التموين ، تفاصيل القبض على أخيها بتهمة الفساد والتربح. وقالت: “أخويا اتحبس في قضية فساد وتربح وأخويا خريج 2021 ومتعين باليومية وشغال مدخل بيانات، وبياخد الورق من المدير بتاعه ومالوش في حاجة وأحنا 3 بنات وهو اللي بيعولنا ووالدي متوفي”.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إمكانية تطبيق اشهار البطاقة الزرقاء في الملاعب خلال المباريات

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أسرار لأول مرة عن كواليس رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، واختيار حسام حسن لقيادة منتخب مصر. وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»

كشفت نهى الجندي محامية ضحايا تعرضوا للنصب من بلوجر شهيرة تفاصيل جديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل، تصب لصالح المواطن، نافيًا وجود علاقة لها بالتعويم.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن رفح "تحت تهديد خطير"، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان غزة "محشورون"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبثّت الخميس، إنه من غير الوارد أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشدّداً أنّه ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، تنفيذ 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين، الخميس.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن رد إسرائيل في غزة على هجوم حماس في 7 أكتوبر مبالغ فيه ، مضيفاً أنه يضغط بقوة من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع.