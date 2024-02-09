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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش: رفح في جنوب غزة تحت تهديد خطير

صدى البلد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن رفح "تحت تهديد خطير"، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان غزة "محشورون" في هذه المدينة، على الحدود المصرية.

وأضاف جوتيريش أن النازحين في رفح "ليس لديهم مكان يذهبون إليه"، مؤكداً أن "الوضع يزداد سوءاً في غزة، وفوق الموت والدمار تلحق المجاعة والمرض الضرر بالفلسطينيين".

وشدد جوتيريش على "الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "لا يتفق مع السياسات الإسرائيلية بشأن المستوطنات"، لأنها "تقوض حل الدولتين".

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