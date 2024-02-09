لأول مرة ..الكومي يكشف كواليس رحيل فيتوريا واختيار حسام حسن لمنتخب مصر

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أسرار لأول مرة عن كواليس رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، واختيار حسام حسن لقيادة منتخب مصر.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إقالة روي فيتوريا عقب اخفاق الفراعنة في كأس أمم أفريقيا مع تقديم الشكر له على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وأضاف الكومي، إن الاتجاه في بداية الأمر، داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، كان اختيار مدرب له باع في الكرة الإفريقية ، و تم الاتفاق على إسناد المهمة لمدير فني مصري إذا لم يتم الاتفاق مع مدرب أجنبي بالمواصفات التي حددها اتحاد الكرة .

وتابع إن الجبلاية دخلت في مفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يرتبط بعقد مع منتخب سيدات فرنسا ويريد استكمال مشواره معهم بالمشاركة في أولمبياد باريس، ولذلك تم اختيار حسام حسن لتولي تدريب المنتخب.