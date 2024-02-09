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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدارس تستعد لبدء التيرم الثاني خلال ساعات.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبدأ غدا السبت 10 فبراير 2024 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024  في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت .
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن الإنتهاء من كافة الإستعدادات النهائية لإستقبال الطلاب في مدارس القاهرة ل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،  انه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية ، مشددا على أنها ستكون على تواصل دائم لحظة بلحظة بغرف عمليات الإدارت التعليمية .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه تقرر توزيع فرق عمل من قيادات المديرية لمتابعة إنضباط سير العملية التعليمية بداية من اللحظة الأولى من الدراسة في الفصل الدراسي الثاني .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على الإهتمام بطابور الصباح ، والإلتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى ، وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع .

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه تقرر تخصيص الحصة الأولى في الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات رجال الشرطة وإبراز دورهم فى تحقيق الأمن والسلامة ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على عمل برامج اذاعية لتوعية الطلاب بالاجراءات التى يجب اتباعها فى حالة حدوث زلازل ، مشددا على تدريب الطلاب على خطط الإخلاء .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم التأكيد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بتنظيم العمل ،  وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية ،ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصراف أخر طالب ووضع أمن وسلامة الطلاب نصب أعينهم ، بالإضافة إلى تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها .

وتلقت جميع مدارس القاهرة ، تعليمات رسمية قبل ساعات من انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس ، شددت على ضرورة غلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر ، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور وتحديد يوم أسبوعياً لهم ، وتعليق ذلك فى مكان ظاهر داخل المدرسة لتحقيق بيئة تعليمية متكاملة .

وتم التشديد على جميع مدارس القاهرة ، بضرورة متابعة الغياب والتسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعياً لجميع المراحل التعليمية ، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم  .

وتم التأكيد على مدارس محافظة القاهرة ايضا بضرورة الإنتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، واستكمال مجموعات الدعم بالمدارس والتى لاقت إقبالاً كبيراً من الطلاب.

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