المدارس تستعد لبدء التيرم الثاني خلال ساعات.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة

يبدأ غدا السبت 10 فبراير 2024 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن الإنتهاء من كافة الإستعدادات النهائية لإستقبال الطلاب في مدارس القاهرة ل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، انه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية ، مشددا على أنها ستكون على تواصل دائم لحظة بلحظة بغرف عمليات الإدارت التعليمية .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه تقرر توزيع فرق عمل من قيادات المديرية لمتابعة إنضباط سير العملية التعليمية بداية من اللحظة الأولى من الدراسة في الفصل الدراسي الثاني .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على الإهتمام بطابور الصباح ، والإلتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى ، وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع .

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه تقرر تخصيص الحصة الأولى في الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات رجال الشرطة وإبراز دورهم فى تحقيق الأمن والسلامة ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على عمل برامج اذاعية لتوعية الطلاب بالاجراءات التى يجب اتباعها فى حالة حدوث زلازل ، مشددا على تدريب الطلاب على خطط الإخلاء .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم التأكيد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بتنظيم العمل ، وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية ،ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصراف أخر طالب ووضع أمن وسلامة الطلاب نصب أعينهم ، بالإضافة إلى تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها .

وتلقت جميع مدارس القاهرة ، تعليمات رسمية قبل ساعات من انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس ، شددت على ضرورة غلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر ، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور وتحديد يوم أسبوعياً لهم ، وتعليق ذلك فى مكان ظاهر داخل المدرسة لتحقيق بيئة تعليمية متكاملة .

وتم التشديد على جميع مدارس القاهرة ، بضرورة متابعة الغياب والتسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعياً لجميع المراحل التعليمية ، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم .

وتم التأكيد على مدارس محافظة القاهرة ايضا بضرورة الإنتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، واستكمال مجموعات الدعم بالمدارس والتى لاقت إقبالاً كبيراً من الطلاب.