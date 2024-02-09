مياه القاهرة: قطع الخدمة عن مناطق تابعة لشبكات السلام والمرج لأعمال التطوير

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام ( منشية السد العالى – أبو رجيلة – إسكان مدينة السلام – أطلس – صف الضباط)، ومناطق تابعة لشبكات المرج ( شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس " بمتفرعاتها " – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – مدينة الخصوص)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح غدٍ السبت الموافق 10/2/2024، وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع نظراً لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب، وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.