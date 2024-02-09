الفحص الحسي لـ زيت الزيتون .. دورة تدريبية قطرية بـ تكنولوجيا الأغذية

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قطرية فى الفحص الحسي لزيت الزيتون وتعبئة وتخزين زيت الزيتون لصالح العاملات بالجمعية النسائية بموط مركز الداخلة - الوادي الجديد، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بتأهيل الكوادر العاملة فى مجال انتاج زيت الزيتون وتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

يأتي هذا في إطار دعم الوزارة لمشروعات المرأة برعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد الى أن زيت الزيتون زيت ناتج من عصر أو ضغط ثمار الزيتون و له العديد من الإستخدامات فى مجال الطب و الصيدلة و الطبخ و فى صناعة الصابون. زيت الزيتون يستهلك بكثرة لأنه غذاء صحى غنى بالدهون المفيدة والفيتامينات.

وأضاف أن استهلاك زيت الزيتون يعمل على خفض الكوليسترول الضار LDL-cholesterol وبالتالى يقلل من حدوث أمراض القلب وتصلب الشرايين وكذلك الأمراض الناتجة عن زيادة الكوليسترول نتيجة لاحتوائه على حمض الأوليك بنسبة عالية وكذلك نتيجة توازن الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة.

يعتبر زيت الزيتون المحضر من ثمار الزيتون بالعصر على البارد (يطلق عليه زيت بكر) يعالج الحساسية المتكررة ومشاكل الجهاز الهضمى وملين خفيف، ويعالج تورم الغدد الليمفاوية وتورم المفاصل وآلامها، وقلة الشهية و الجيوب الأنفية المنتفخة ومشاكل الجهاز التنفسى لاسيما الربو وقرح الجلد و الهرش والقلق ومشاكل العدوي ووهن العضلات. وهو مضاد للبكتريا و الفطريات و الطفيليات و الفيروسات ومفيد في تخفيض السكر في الجسم، وضغط الدم وتقوية جهاز المناعة.



من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن زيت الزيتون يحتوى على مضادات أكسدة طبيعية مثل البولى فينولات والتوكوفيرولات والتى تعمل على حماية الزيت من التأكسد خلال التخزين وكذلك تقوم بربط الشقوق الحرة حيث إذا تراكمت فى الجسم تؤدى إلى تكوين هيدروبيروكسيدات سامة لها تأثير فى إحداث بعض الأمراض وبالتالى تناول زيت الزيتون يمنع تكوين هذه الأمراض.

يضم البرنامج التدريبى حزمة من المحاور المهمة التى تهدف إلى رفع كفاءة المتدريبات من الجمعية النسائية وتنمية مهاراتهن فى مجال إنتاج زيت الزيتون بالتعرف على القيمة الغذائية الصحية له وأفضل طرق إستخلاصه وتأثير عملية الترشيح على جودته وأيضا التعرف على جودته ودرجاته وتأثير التخزين على جودته – والتعرف على أفضل الممارسات المتعلقة بتخزينه والتعرف على العوامل التى تؤدى الى تدهوره، وكذلك تدريب العاملات بالجمعية النسائية على كيفية اجراء الفحص الحسي لزيت الزيتون والتعرف على الصفات الحسية السلبية والإيجابية.