لأول مرة في رمضان | انعقاد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى كل خميس

قررت وزارة الأوقاف إطلاق وانعقاد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى بواقع ألف مسجد على الأقل على مستوى الجمهورية كل يوم خميس عقب صلاة العصر في رمضان.

وستدور حلقات الحديث حول أذكار اليوم والليلة، والأدعية المأثورة، سواء في الصلاة، أم عند الإفطار، أم في السفر، أم عند الطعام والشراب، والنوم واليقظة، ودخول الأسواق والبيع والشراء، وفي حالة نزول نعمة أو بلية، وسائر حركات وسكنات حياتنا، في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا.

يأتي ذلك في ضوء رسالة وزارة الأوقاف وواجبها الدعوي ، وحرصًا على تقوية الحس الإيماني وتوفير الأجواء الروحية المناسبة في الشهر الكريم.