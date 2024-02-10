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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ا‎ليوم..الوكالة الأمريكية للتنمية وأمديست تحتفلان بتخريج الحاصلين على المنح بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يشهد مدرج المحلاوى بكلية الطب جامعة عين شمس اليوم السبت 10 فبراير ، الاحتفال بتخرج 92 خريج من برنامج منح الجامعات الحكومية التابع لمبادرة التعليم العالي الأمريكية-المصرية (HEI) ، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بدعم من وزارة التعليم العالي، وبتنفيذ أمديست/مصر، وقد أكمل الطلاب درجة البكالوريوس في البرامج الخاصة في خمس جامعات حكومية هي: القاهرة، والإسكندرية، عين شمس، أسيوط، والمنصورة.
وتقوم المنحة بتعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة والإناث، حيث بلغت نسبة الطلاب المتخرجين هذا العام ممن لديهم إعاقة 6٪.

يعد برنامج منح الجامعات الحكومية التابع لمبادرة التعليم العالي الأمريكية – المصرية، أحد مكونات مبادرة التعليم العالي الأمريكية-المصرية، كما يمثل استثمارا تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المستقبل، حيث يوفر فرصًا تعليمية للشباب المصريين الموهوبين من الجنسين  في المناطق الريفية والحضرية  لتعلم المهارات التي من شأنها إعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين. وقد حصل عدد  673 طالبًا وطالبةً من جميع المحافظات السبع والعشرين على منح جامعية في مبادرة التعليم العالي الأمريكية-المصرية منذ عام 2015. وتم توظيف 78 ٪ من الخريجين في غضون 12 شهرًا من تخرجهم.

كما شارك جميع الطلاب الخريجين في مشروعات خدمة مجتمعية في جميع أنحاء مصر، وطور بعضهم  مبادرات خدمة مجتمعية خاصة بهم. وقد طور الطلاب لغتهم الإنجليزية من خلال الفصول الدراسية مع أمديست والدراسة المستقلة. وحضر الطلاب دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم في أماكن العمل وتحسين قدرتهم في الحصول على الوظائف. كما تواصل الطلاب أيضًا مع أصحاب العمل الفعليين لتلقي التوجيه في مجالات سوق العمل والدراسة، وإجراء مقابلات عمل تدريبية، بالإضافة إلى المشاركة في تدريبات في مختلف الشركات، كما درس 278 خريجا في الخارج لمدة فصل دراسي واحد في الولايات المتحدة.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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