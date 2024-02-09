جيهان مديح: مصر تواصلت مع العالم للضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب بغزة

استنكرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بشأن غلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للاشقاء فى قطاع غزة، موضحة أن العالم أجمع شاهدا على موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية ، وحرص مصر الدائم على ايجاد حل قانوني شامل بحل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية .

وقالت " مديح" فى بيان لها: أن مصر منذ اللحظة الأولى للحرب فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وضغطت من جانبها لدخول المساعدات حيث رفضت خروج اي جنسيات اجنبية من المعبر قبل دخول المساعدات لأشقائنا، مضيفة " لولا مصر لن تدخل أي مساعدات للأشقاء، لا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر لدعم غزة".

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قوات الاحتلال الغاشمة قصفت المعبر أربع مرات، وهو ما حال دون إدخال المساعدات، لافتة إلي أن مصر فى تلك الاثناء تواصلت مع جميع الأطراف للضغط على اسرائيل من أجل وقف قصف المعبر ، والذي قامت مصر بإعادة تأهيلة، حتي تتمكن من انفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وشددت مديح أن الدور الذي قامت به مصر في حشد وإدخال المساعدات للقطاع كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسئولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، منوهة مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات.