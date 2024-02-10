«التموين» تكشف حقيقة طرح منتجات معيبة داخل الأوكازيون الشتوي

قال أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة، إن الوزارة لن تتدخل في نسبة التخفيض التي يحددها التاجر للمشاركة في الأوكازيون، حتى يكون الأمر بمحض إرادة التاجر دون أي تدخُّل، ولكن دورنا في الرقابة على تطبيق هذه النسبة بحيث لا تكون وهمية.

وأضاف وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة،، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على تشديد الرقابة والمتابعة خلال فترات الأوكازيون، ودخول المناسبات، ومن حق التاجر اختيار توقيت الدخول للأوكازيون سواء في البداية أو المنتصف أو النهاية، موضحا أن هناك معايير ملزمة على التاجر، بينها وضع سعرين على كل سلعة، أحدهما قبل التخفيض والآخر بعده.

وطالب وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة، التجار بضرورة الاحتفاظ بالبونات الخاصة بالبيع المتعلقة بشهر سابق، لتأكد من أن البضاعة التي دخلت الأوكازيون هي نفسها التي كان يستخدمها التاجر قبل شهر سابق، ومطابقتها للمواصفات، نافيا ما يتردد بين المواطنين بأن السلعة التي دخلت الأوكازيون معيبة.

