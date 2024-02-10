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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صور من فيلم.. مي سليم توضح حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي

مى سليم
مى سليم

كشفت الفنانة مي سليم حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي وقالت أن الصور المتداولة من كواليس فيلم «بنقدر ظروفك».

وتابعت مي سليم خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت، قائلة: «أن الصور عجبتنا أنا وأحمد وقالي تعالي ننزل صور من كواليس الفيلم، وبعدها مصر كلها بتتصل تبارك لي، فبوضح أن صور الزفاف دي من فيلم بنقدر ظروفك، وأكيد أنا لو ارتبط الناس كلها هتعرف وأنا أول واحدة هطلع أقول لهم».

وقالت الفنانة مي سليم إنها استمتعت بالعمل في فيلم بنقدر ظروفك ، حيث أن المؤلف سمير النيل كاتب ورق جيد جدًا، بالإضافة إلى الأجواء المميزة للمخرج أيمن مكرم.

وأشارت مي سليم، إلى أنها تشارك في دراما رمضان 2024، بمسلسل «المداح» الجزء الرابع، مع النجم حمادة هلال مع المخرج أحمد سمير فرج، وسعيدة جدًا بالعمل معه وهو ظهور خاص، بالإضافة إلى مسلسل «الأمير» مع المخرج محمد النقلي، بطولة الفنان هاني سلامة.

سر إلهى

وأضافت مي سليم، أنها تشارك في مسلسل «سر إلاهي» بطولة الفنانة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز، قائلة: «النجمة روجينا حبيبة قلبي وكان نفسي اشتغل معاها من زمان.. وإن شاء الله في رمضان 2024 أقدم 3 شخصيات مختلفة عن بعض».

 

الإعلامية شيرين سليمان الفنان هانى سلامة الفنانة مي سليم المؤلف سمير النيل المخرج محمد النقلي

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