لسبب غريب.. مسن يحتفظ بالقطط حية في الثلاجة | تفاصيل كاملة

في واقعة تعد ولا أغرب من الخيال، قام رجل عجوز فرنسى يعيش في مدينة لا روكيت سور سينيي الفرنسية ويبلغ من العمر 66 عاما، بمحاولة ضمان حياة أبدية لقططه وقام بتصرف غير متوقع حيث وجدوا 117 قطا ميتا بثلاجته وذلك عندما تم القبض عليه.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية لم يرتكب الرجل العجوز أي خطأ سوى جعل القطط تنام في الثلاجة حتى تموت، لاعتقاده أن ذلك سيمنحها الحياة الأبدية من خلال الحفاظ على جثثها من التعفن ليتم العثور على 38 قطة أخرى، من بينها 12 قطة صغيرة وأخرى حامل، وذلك على قيد الحياة وحول منزل الرجل العجوز.

وقد ظهرت على بعضهم بعض علامات التيفوس، وهو مرض تسببه بكتيريا تنتشر عن طريق البراغيث والقمل، بينما كان آخرون يحملون بعض الجروح المختلفة ويعانون في الوقت نفسه من سوء التغذية.

وكانت مجموعة حماية الحيوان الفرنسية تعدرعلى علم بالمنزل، وذلك بعد أن تم القيام بإرسال إليهم عدة شكاوى بشأن قسوة الرجل العجوز على الحيوانات وذلك في عامي 2021 و2019، ليتم القيام بانتشال 58 قطة وإنقاذهم .