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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يشيد بانتظام الدراسة وتواجد القيادات وسط الطلاب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم السبت إنتظام أول أيام سير العملية التعليمية للفصل الدراسى الثانى بكليات بكليات الزراعة والطب البيطري والتربية الرياضية والعلاج الطبيعى.
جاء ذلك بحضور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة والدكتورة أمانى عباس عميدة كلية الطب البيطرى والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى ووكلاء الكليات .
والتقى رئيس الجامعة بالطلاب، داخل القاعات والمدرجات الدراسية ، وطالبهم بالمشاركة الفعالة والجادة فى الأنشطة الطلابية وذلك لصقل مهاراتهم إلى جانب الدراسة، مؤكدا أن الجامعة تقوم بتنفيذ برنامجاً تدريبيا يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية داخل عدد من المراكز والوحدات التعليمية ، مشيداً بما شاهده خلال الجولة وانتظام الدراسة وتواجد أعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب.
كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي أعمال الصيانة التى تجرى بعدد من الأقسام العلمية بكلية الزراعة وإستعدادات الكلية لزيارة الاعتماد البرامجي من هيئة ضمان الجودة والإعتماد لاعتماد 3 برامج وهم " برنامج وقاية النبات ، برنامج علوم الأغذية ، وبرنامج البيوتكنولوجي " ، كما تفقد رئيس الجامعة أيضا المزارع التعليمية بكلية الطب البيطرى.  
وأكد " الجيزاوى " إنتظام سير العملية التعليمية فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى ، مضيفا أن جامعة بنها أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية ، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها كليات الزراعة الطب البيطري

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