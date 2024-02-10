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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: أصول خصوم البنوك تسجل 1.45تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع إجمالي أصول و خصوم البنوك خلال أغسطس الماضي إلي 1.45 تريليون جنيه مقابل 1.41 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 1.38 تريليون جنيه في يونيو 2023.


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصل أصول البنوك النقدية لنحو 103.34 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 106.5 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 106.241 مليار جنيه في يونيو 2023.

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وسجل إجمالي الأوراق المالية و الاستثمارات في أذون الخزانة ضمن أصول البنوك لنحو 4.8 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 4.9 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 4.86 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.


بلغ إجمالي أرصدة البنوك في مصر نحو 2.73 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 2.5 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 2.33 تريليون جنيه في يونيو 2023.


ووصل أرصدة البنوك في الخارج نحو 309.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 331.14 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 308.623 مليار جنيه في يونيو 2023.


وبلغ إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 5.01 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 4.93 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ4.8 تريليون جنيه في يونيو 2023.


وسجل إجمالي الأصول الأخري لنحو 1.6 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 1.44 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 1.402 تريليون جنيه في يونيو 2023.

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