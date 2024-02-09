بشرى سارة من البنك المركزي بشأن معدلات التضخم في مصر.. تفاصيل

تراجع معدل التضخم الشهري في نهاية يناير الماضي إلى 2.2% بعد أن كان 6.3% بنفس الفترة من العام السابق بفارق 3.1%.

وفقا لتقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي المصري فقد ارتفع التضخم الشهري مقدار 0.9% علي أساس شهري بالمقارنة بنهاية ديسمبر الماضي إذ سجل 1.3%.

وانخفض التضخم السنوي إلى 29% بعد أن كان 34.2% في ديسمبر الماضي مقدار 5.2%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن ظهر اليوم عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 فبراير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل معدلاً بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.