يصيب الكبار والصغار .. علاج التهاب اللوزتين

يعد التهاب اللوزتين من المشكلات الشائعة بين الكبار والصغار ولها مضاعفات صحية خطيرة إذا تم إهمالها وعدم علاجها بشكل سريع.

ونعرض لكم فيما يلي أهم طرق علاج التهاب اللوزتين وفقا لما جاء فى موقع “patient”.

علاج التهاب اللوزتين

غالبًا لا يحتاج التهاب اللوزتين الخفيف إلى أي علاج . ومع ذلك، فمن المهم شرب الكثير من الماء.

باراسيتامول (أسيتامينوفين)أو الإيبوبروفين سيساعد على تخفيف الألم والصداع وارتفاع درجة الحرارة.

قد تساعد الغرغرة وأقراص الاستحلاب والبخاخات على تهدئة التهاب الحلق ولكنها لا تقلل من مدة المرض.

يمكن للمضادات الحيوية أن تقتل البكتيريا ولكنها لا تقتل الفيروسات حتى لو كان التهاب اللوزتين ناجما عن بكتيريا، فإن العلاج بالمضادات الحيوية لا يحدث فرقا كبيرا في معظم الحالات ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض أو كنت تشعر بتوعك شديد وتستوفي المعايير - فقد يصف الطبيب المضادات الحيوية.

إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من التهاب اللوزتين، فقد يتم التفكير في إجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين ( استئصال اللوزتين ).

إن عدم وجود علاج على الإطلاق هو أحد الخيارات و العديد من التهابات اللوزتين تكون خفيفة وسرعان ما تتحسن من تلقاء نفسها.