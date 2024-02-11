عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة لتوعية المرأة بسرطان الثدي في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

نظم المجلس القومى للمرأة بدمياط،  ندوة توعوية بعنوان الكشف المبكر لسرطان الثدي تحت شعار " اطمني على نفسك"، والتي هدفت للتوعية بأهمية وكيفية عمل فحص ذاتي بشكل مستمر حاضرت فيها الدكتورة سارة من متطوعي الهلال الأحمر.

وحضر الندوة مجموعة من سيدات مدينة عزبة البرج والقرى المجاورة لها، وذلك بالمدينة الصديقة للنساء ضمن الأنشطة التوعوية التي يقوم بها المجلس من أجل التوعية الصحية وللاهتمام بالصحة العامة للمرأة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف الأستاذة مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، وبحضور  منى عبدالله عضو الفرع ومشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.

يأتي التعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة حاويات وبضائع

دمياط الانشطة التوعوية الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر المجلس القومي المجلس القومى للمرأة المدينة الصديقة للنساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة حاويات وبضائع

ترشيحاتنا

شنطة بصورة والدها.. إيمي سمير غانم تلفت الأنظار بإطلالة جديدة

مفاعل نووي على القمر.. ناسا تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا؟ دار الإفتاء تجيب

تقلبات الطقس.. الأرصاد تُصدر تحذيرات مهمة للمواطنين

أحمد موسى: ميدو عامل تجربة حلوة لكرة القدم في أوروبا

جوجل تعلن تجاوز خدمة Google One لـ 100 مليون مشترك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق جدًا.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء| سعره خيالي

مشروبات تسبب السرطان.. ومجموعة تناولها يوميا

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ