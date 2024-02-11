ندوة لتوعية المرأة بسرطان الثدي في دمياط

نظم المجلس القومى للمرأة بدمياط، ندوة توعوية بعنوان الكشف المبكر لسرطان الثدي تحت شعار " اطمني على نفسك"، والتي هدفت للتوعية بأهمية وكيفية عمل فحص ذاتي بشكل مستمر حاضرت فيها الدكتورة سارة من متطوعي الهلال الأحمر.

وحضر الندوة مجموعة من سيدات مدينة عزبة البرج والقرى المجاورة لها، وذلك بالمدينة الصديقة للنساء ضمن الأنشطة التوعوية التي يقوم بها المجلس من أجل التوعية الصحية وللاهتمام بالصحة العامة للمرأة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف الأستاذة مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، وبحضور منى عبدالله عضو الفرع ومشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.

يأتي التعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.