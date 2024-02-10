ماتفطرش على سيجارة.. جمال شعبان: المدخنون في رمضان معرضون لأزمة قلبية

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، نصيحة للمدخنين، قبل دخول شهر رمضان 2024، والذي يفصلنا عليه نحو 30 يوما.

وقال شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" يجب على المدخنين الاستفادة من الصيام في شهر رمضان، وعدم العودة للتدخين بكثافة بعد رمضان، موضحًا أن أخطر شيء هو “الإفطار على سيجارة ومعها قهوة” فهو يترتب عنه أزمة قلبية.

الثبات الانفعالي

شدد شعبان، على ضرورة التعلم من الصيام في شهر رمضان، الثبات الانفعالي، والصبر على التوترات والتكيف مع الحياة، وما بها من أفراح وأحزان.

ووجه شعبان، التحية للمذيعة قصواء الخلالي، واصفًا إياها بأنها إحدى المذيعات الفصيحات التي تمتلك المهارة في الإلقاء والحوار باللغة العربية الفصحى، والتي تعود بنا للزمن الجميل ونفخر بها.