بعد تصدرها الترند بأغنية غمض عينيك.. مي كساب: في جيل ميعرفش إني مطربة

تصدرت الفنانة مى كساب تريند جوجل بعد طرحها أغنية "غمض عينيك" وكشف عن أن هناك جيل كامل لم يتعرف عليها كمطربة.

وقالت مى كساب فى تصريحات تلفزيونية: فجأة لاقيت نفسي ترند وجيل كامل طلع مش عارف إني مطربة ولا عارف تاريخي وأن عندي 4 ألبومات.

وأوضحت مي كساب : أنها تحضر أغنية قطة من كلمات وألحان الشاعر عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، بالإضافة إلى تحضيرها أغنية جديدة برفقة زوجها المطرب الشعبي أوكا وتحمل اسم الأغنية آه يا دماغي ياما وهي من كلماته وألحانه، متمنية أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور قريبًا.

وقد قال الفنانة مي كساب إنها تعاني بسبب ارتباطها بتصوير مشاهد العتاولة فى بيروت وهو ما جعلها بعيدة عن أسرتها منذ فترة طويلة.

وأضافت مي كساب خلال لقاء مع الإعلامية سارة الدندراوي، أنها تعاني منذ اليوم الأول فى بيروت بسبب ابتعادها عن أولادها، قائلة: فى عياط جماعي كل يوم بسبب انهم وحشوني ونفسى أقعد معاهم بس إن شاء الله هانت، النهاردة آخر يوم تصوير".

وكشفت مي كساب خلال لقائها عن تفاصيل شخصية عائشة والتى تجسدها فى المسلسل، قائلة إنها من أصعب الشخصيات التى قدمتها على الشاشة لكونها شخصية متلونة و"مختلة".

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.