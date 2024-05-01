عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تصدرها الترند بأغنية غمض عينيك.. مي كساب: في جيل ميعرفش إني مطربة

مى كساب
مى كساب

تصدرت الفنانة مى كساب تريند جوجل بعد طرحها أغنية "غمض عينيك" وكشف عن أن هناك جيل كامل لم يتعرف عليها كمطربة.

وقالت مى كساب فى تصريحات تلفزيونية: فجأة لاقيت نفسي ترند وجيل كامل طلع مش عارف إني مطربة ولا عارف تاريخي وأن عندي 4 ألبومات.

وأوضحت مي كساب : أنها تحضر أغنية قطة من كلمات وألحان الشاعر عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، بالإضافة إلى تحضيرها أغنية جديدة برفقة زوجها المطرب الشعبي أوكا وتحمل اسم الأغنية آه يا دماغي ياما وهي من كلماته وألحانه، متمنية أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور قريبًا.

وقد قال الفنانة مي كساب إنها تعاني بسبب ارتباطها بتصوير مشاهد العتاولة فى بيروت وهو ما جعلها بعيدة عن أسرتها منذ فترة طويلة.

وأضافت مي كساب خلال لقاء مع الإعلامية سارة الدندراوي، أنها تعاني منذ اليوم الأول فى بيروت بسبب ابتعادها عن أولادها، قائلة: فى عياط جماعي كل يوم بسبب انهم وحشوني ونفسى أقعد معاهم بس إن شاء الله هانت، النهاردة آخر يوم تصوير".

وكشفت مي كساب خلال لقائها عن تفاصيل شخصية عائشة والتى تجسدها فى المسلسل، قائلة إنها من أصعب الشخصيات التى قدمتها على الشاشة لكونها شخصية متلونة و"مختلة".

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

أغنية غمض عينيك الفنانة مى كساب مسلسل العتاولة مي كساب أغانى مى كساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. باسم سمرة يوجه رسالة لـ أحمد السقا ودعاء مؤثر من رانيا فريد شوقي لوالدتها الراحلة

إلهام شاهين في ضيافة المجلس القومي لحقوق الإنسان

رسالة مؤثرة من رانيا فريد شوقي لوالدتها الراحلة

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

تكريم نقيب الممثلين علي هامش الصالون الثقافي لرئيس جامعة المنصورة

محمود البزاوي ينضم لفيلم محو أمنية مع مصطفى خاطر

أول بطولاته في الدراما.. نور النبوي يتعاقد على مسلسل جديد

ليلة عمر 2024.. شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور يحييان حفلا في الكويت

ترشيحاتنا

أمير الكويت يغادر مصر ويبعث ببرقية شكر إلى السيسي

رئيس محلية النواب: محافظ الإسكندرية أقر بوجود فساد في رصف الطرق بالمحافظة

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

مفوض عام الأونروا يحذر من دعوات تفكيك الوكالة في غزة

وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر

شاهد.. جامعة كولومبيا نوافذ محطمة وأثاث مدمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

أكثر الأشخاص عرضة للوسواس القهري.. من هم ؟

أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

فيديو

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ