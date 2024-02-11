القاهرة 23.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد 11 فبراير 2023

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد فبراير 11 فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، ومائل للدفئ على جنوب سيناء، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 23- 13

العاصمة الإدارية 23 - 12

الإسكندرية 21- 12

الإسماعيلية 23 - 10

دمياط 20 -13

بورسعيد 20-13

السويس 22-9

الغردقة 24 - 14

أسوان 27 - 12

المنيا 23 - 8

