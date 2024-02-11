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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية

صدى البلد

وجه محافظ الغربية طارق رحمي، صباح اليوم الأحد، باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، ومواصلة أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمركز ومدينة بسيون، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتطوير حديقة بسيون العامة؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ اهتماما بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة لمصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.


وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة بسيون العامة وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفسا لأهالي مركز ومدينة بسيون.. واستمرت الجولة لمتابعة الأعمال الجارية لحل مشكلة انسداد خط الصرف أمام مدخل الموقف ببسيون.


وخلال الجولة.. تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع (شارع 23، شارع عمر زعفان، منطقة القضابة)، موجها بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية.
 

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