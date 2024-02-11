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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الانتهاء من أعمال ترميمها

كاتب آمون المُعظّم .. الآثار تفتتح مقبرة نفر حتب بالأقصر |شاهد

مقبرة نفرحتب
مقبرة نفرحتب

افتتح صباح اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمرافقة السفير جونزالو أوريولابيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة وعدد من ممثلي سفارة الأرجنتين بالقاهرة مقبرة نفرحتب بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بواسطة البعثة الأرجنتينية التابعة لجامعة بوينس أيرس برئاسة. د. Violeta Pereyra  وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح د. مصطفى وزيري، أن افتتاح المقبرة اليوم يضيف مزارًا سياحياً جديداً غاية في الأهمية والتفرد لمزارات البر الغربي بالأقصر في ظل ما تشهده المحافظة من توافد كبير للسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي، خاصة وأن المقبرة تحتوي على عدد كبير من المناظر والنقوش غاية في الجمال والدقة.

من جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إن المقبرة تعود لعصر الأسرة الثامنة عشر خلال عصر الملك أى (1327- 1323 ق.م) وهي تخص أحد كبار رجال الدولة في ذلك الوقت والمدعو نفر حتب والذي حمل العديد من الألقاب التي تدل على رفعة شأنه ومكانته الاجتماعية الكبيرة ومنها كاتب آمون المعظم، والمشرف على عاملات النسيج الجميلات الخاصات بالمعبود آمون، مضيفا أن أهمية المقبرة تكمن في مناظرها ونقوشها والتي توضح التغيرات في الممارسات الجنائزية التي حدثت بعد فترة حكم العمارنة، فضلا عن وجود تمثال لصاحب المقبرة وزوجته مريت آمون والتي كانت تشغل وظيفة منشدة الإله آمون.

وأشار د. فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا إلى أن مشروع ترميم وصيانة المقبرة بدأ عام 2000، حيث قامت جامعة بوينس أيرس (الأرجنتينية) بتسجيل ودراسة النصوص الموجودة بالمقبرة قبل البدء في ترميمها، إلا أن أعمال الترميم الفعلي بدأت عام 2013، حيث قام فريق من المرممين الألمان بصيانة وتنظيف اللوحات الجدارية بالمقبرة، ومعالجة الأجزاء الحجرية المفككة والشروخ وتثبيت الملاط المنفصل وطبقات الآلوان على النقوش.

ومن جانبها أعربت د. Violeta Pereyra عن سعادتها بالانتهاء من ترميم المقبرة وافتتاحها بعد سنوات من أعمال الترميم بها، مثنية على التعاون الكبير مع المجلس الأعلى للآثار خلال فترة ترميم المقبرة.
 

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مقبرة نفرحتب الأقصر أعمال ترميم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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