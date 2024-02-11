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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برعاية غرفة الملابس.. معارض متخصصة خلال شهر فبراير لتنشيط المبيعات

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية ان الغرفة تستعد لافتتاح العديد من المعارض المتخصصة خلال هذا الشهر، في إطار جهودها لدعم القطاع الصناعي وتنشيط المبيعات و توفير احتياجات المستهلكين باسعار مناسبة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سواء عالميا أو محليا والتي تسببت في اضطرابات و تذبذب كافة قطاعات الصناعة ومن بينها قطاع الملابس والمفروشات.

وأوضح ان تلك الصعوبات تجعل الغرفة تبذل جهودا كبيرة لمعاونة المصنعين في تجاوز تلك المرحلة من خلال العديد من الانشطة ومن بينها اقامة المعارض المتخصصة حيث تتعاون الغرفة مع مجموعة شركات بيراميدز الدولية برئاسة الدكتور محمد الشريف لتنظيم العديد من المعارض خلال هذا الشهر . 

و اضاف عبد السلام أن اجندة المعارض التي تقام هذا الشهر برعاية الغرفة تتميز بالتنوع لارضاء كافة الاذواق وتلبي كافة الاحتياجات وتضم المعرض الدولي لملابس البيت و اللانجيري و ملابس المحجبات كايروماذر خلال الفترة من 16 الي 18 فبراير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويضم الملابس النسائية المنزلية بأنواعها و ملابس ومستلزمات المحجبات و العبايات والجلابية العربي و ملابس الحوامل و الملابس الرجالي الداخلية والمنزلية والملابس الرياضة رجالى وحريمى و مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة .

كما ينطلق خلال الفترة من 22 الي 24 فبراير الجاري فعاليات الدورة 74 من معرض كايرو فاشون و تكس بمركز المؤتمرات بمدينة نصر الذي يعتبر الملتقى الأول لكل المتخصصين فى صناعة وتجارة الملابس في مصر والشرق الأوسط و يضم ملابس الرجالي و الحريمي بانواعها و الملابس الرياضية و ملابس التريكو و الاقمشة و الغزل و النسيج وماكينات ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة و الأحذية والشنط و تجهيزالمحلات التجارية كما يضم المعرض اكبر نخبة من مصانع الاقمشة و مستلزمات الانتاج في العديد من بلدان العالم و من أهمهم مصرو الصين وتركيا الهند.

صناعة الملابس اتحاد الصناعات المبيعات القطاع الصناعى

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