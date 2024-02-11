لتعزيز التعاون المستقبلي|مركز بحوث الصحراء يستقبل وفدًا من المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور مانوج نارديوسنج، سكرتير عام المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية، ومحمد رشوان، المنسق الإقليمي للمنظمة في دول شمال وشرق أفريقيا، والوفد المرافق. وبحضور الدكتور محمد عباس مبروك، رئيس المركز الأسبق ، وذلك في إطار توجيهات الدولة لدعم مشروعات التنمية الريفية وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن التنسيق مع المنظمات الدولية والتي تعمل في اطار تنفيذ سياسة الدولة للنهوض بالمجتمعات الريفية

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجهتين وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون ودعم المجتمعات الريفية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

ويعكس هذا الاجتماع التزام الجهات المشاركة بتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية في هذه المناطق.

وتبادل رئيس مركز بحوث الصحراء والوفد وجهات النظر حول التعاون المستقبلي ودور كل جهة في دعم المجتمعات الريفية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

وأثنى رئيس مركز بحوث الصحراء على التعاون المشترك مع المنظمة منذ عام ٢٠٠٦ كمركز تميز للمنظمة كمؤسسة علمية للاستضافة السنوية لفعاليات "الدورات التدريبية والزيارات الميدانية عن ظاهرة التصحر" والتي كانت تتم بصفة دورية وكانت تقام علي أرض محافظة مطروح بمركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

واستعرض «شوقى» الأنشطة العلمية التي يقوم بها مركز بحوث الصحراء لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية ولمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

كما تم بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين المركز والمنظمة، بما في ذلك تنظيم برامج التدريب وتقديم المشروعات في مختلف التخصصات التي يعمل بها المركز.



وأثنى السكرتير العام للمنظمة على الإمكانات العلمية والمعامل البحثية بالمركز وأنشطة مركز التميز المصري لتحلية المياه خلال زيارته، معربًا عن تقديره للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المركز.

وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من هذه الإمكانيات وتبادل الخبرات العلمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.. يُظهر هذا التفاعل الإيجابي استعداد الجهتين للتعاون والتبادل البناء من أجل تعزيز التنمية ومواجهة التحديات في هذه المجالات.