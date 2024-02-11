عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتعزيز التعاون المستقبلي|مركز بحوث الصحراء يستقبل وفدًا من المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية

صدى البلد

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء،  الدكتور مانوج نارديوسنج، سكرتير عام المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية، ومحمد رشوان، المنسق الإقليمي للمنظمة في دول شمال وشرق أفريقيا، والوفد المرافق. وبحضور الدكتور محمد عباس مبروك، رئيس المركز الأسبق ، وذلك في إطار توجيهات الدولة لدعم مشروعات التنمية الريفية وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن التنسيق مع المنظمات الدولية والتي تعمل في اطار تنفيذ سياسة الدولة للنهوض بالمجتمعات الريفية

 

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجهتين وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون ودعم المجتمعات الريفية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

ويعكس هذا الاجتماع التزام الجهات المشاركة بتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية في هذه المناطق. 

وتبادل رئيس مركز بحوث الصحراء والوفد  وجهات النظر حول التعاون المستقبلي ودور كل جهة في دعم المجتمعات الريفية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

 

  وأثنى رئيس مركز بحوث الصحراء على التعاون المشترك مع المنظمة منذ عام ٢٠٠٦ كمركز تميز للمنظمة كمؤسسة علمية للاستضافة السنوية لفعاليات "الدورات التدريبية والزيارات الميدانية عن ظاهرة التصحر" والتي كانت تتم بصفة دورية وكانت تقام علي أرض محافظة  مطروح بمركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

 

 واستعرض «شوقى»  الأنشطة العلمية التي يقوم بها مركز بحوث الصحراء لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية ولمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية. 

 

كما تم بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين المركز والمنظمة، بما في ذلك تنظيم برامج التدريب وتقديم المشروعات في مختلف التخصصات التي يعمل بها المركز.


وأثنى السكرتير العام للمنظمة على الإمكانات العلمية والمعامل البحثية بالمركز وأنشطة مركز التميز المصري لتحلية المياه خلال زيارته، معربًا عن تقديره للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المركز. 

 

وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من هذه الإمكانيات وتبادل الخبرات العلمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.. يُظهر هذا التفاعل الإيجابي استعداد الجهتين للتعاون والتبادل البناء من أجل تعزيز التنمية ومواجهة التحديات في هذه المجالات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

ترشيحاتنا

بعد الحديث عن خلاف كبير مع بايدن.. نتنياهو بعلق على آخر محادثة بينهما

سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار

زوجها اللبناني أبلغ الشرطة.. التحقيق في وفاة سيدة وجنينها بمدينة بدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ