السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد عدة مدارس بمركز الرحمانية

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد بالبحيرة بجولة تفقدية لمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية بمركز الرحمانية وذلك بحضور الحسيني أبو عيانة رئيس مركز ومدينة الرحمانية ، عبد الرؤف قنطوش مدير إدارة الرحمانية التعليمية.

تفقد خلالها مدارس الشهيد مسعد الحلبى التجريبى ، بن النفيس الإعدادية بنات و كفر محلة داوود حيث تم خلال جولاته متابعة إنتظام سير العملية التعليمية، وتفقد عدداً من أقسام المدرسة والفصول الدراسية والمكتبة والمعمل والحاسب الآلي.

وشدد السكرتير المساعد على تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس مع رفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين من أمام المدارس بالإضافة إلى متابعة نظافة دورات المياه وسلامة المقاعد والأثاثات والتأكد من عدم وجود أى عجز بالمدرسين فى جميع التخصصات.



كما وجه بضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير الأداء التدريسي داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع، والإستعانة بكافة المصادر والوسائل الحديثة تماشياً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.