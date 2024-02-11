إيهاب رمزي يطالب بتوسيع دائرة الطلاق عند المسيحيين.. فيديو

قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الأحوال الشخصية المسيحي في عهد البابا شنودة ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين.

وأضاف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها في عهد البابا شنودة وضعت سببا وحيدا للطلاق وهو شرط الزنا فقط".

وطالب الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة توسيع دائرة الطلاق عند المسيحيين.