كم يساوي الجنيه الرقمي| موعد طرح العملة الجديدة بديلة الحالية (شكلها واستخداماتها)

لم ينفك الحديث منذ أيام عن الجنيه الإلكتروني أو الجنيه الرقمي الذي تعتزم مصر إصداره بحلول عام 2030، والسؤال عن ماهيته وقيمته واستخداماته وسبب إطلاقه.

الإعلان الرسمي عن الجنيه الرقمي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن البنك المركزي وضع خطة لإطلاق الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030.

وأضاف المركز، أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030، موضحًا أن هذه المبادرة تتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.

سبب إطلاق الجنيه الرقمي

أوضح البيان أن الخطوة تأتي لـتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

هل يصبح الجنيه الرقمي بديلًا للورقي ؟

قال المركز، إن الجنيه الرقمي سيكون بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة توضح التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.

ما قيمة الجنيه الرقمي ؟

من المؤكد أن الجنيه الرقمي الذي سيصبح نظيرًا للجنيه الورقي سيكون مساويًا له في التعاملات، ولكن على مستوى التعاملات الرقمية دون اليدوية، ومن الممكن التعامل به في المدفوعات البنكية.

وفي هذا الإطار أشار الخبير المصرفي محمد عبدالعال في تصريحات تلفزيونية إلى أن الجنيه الرقمي لا يقل قيمة عن الجنيه الورقي ويمكن استخدامه في الشهادات البنكية، مؤكدا اختلافه تمامًا عن البيتكوين والعملات المشفرة.

كيف تحصل على الجنيه الرقمي ؟

الجنيه الرقمي سيتم إصداره بواسطة البنك المركزي، ويتطلب فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لاستخدامه، وتعمل مصر على إنشاء أول بنك رقمي خلال عام 2024.

وسائل استخدام الجنيه الرقمي

يستخدم الجنيه الرقمي عبر أجهزة الموبايل وتطبيقات التحويل والمدفوعات بين الأفراد والمؤسسات.

وأشار بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن الجنيه الرقمي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، مع إمكانية استخدامه عبر الهواتف المحمولة وفي التحويلات التجارية، ما يقلل من الاعتماد على الورق في المعاملات المالية.